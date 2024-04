Lula convoca Rui, Haddad e Wagner para reunião de emergência sobre reivindicações de Lira

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo

19 de abril de 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião com aliados nesta sexta-feira (19) para discutir a crise envolvendo o Congresso e o avanço das pautas-bomba, que ameaçam as prioridades do governo. Uma das principais questões em pauta será um encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A informação é da colunista Julia Duailibi, do G1.

Se Lula decidir abordar essa questão de forma conjunta, é provável que saia da reunião com uma resposta para Lira, que solicitou uma audiência com o presidente por meio de Rui Costa, ministro da Casa Civil, na última quarta-feira (17).

Lira tem expressado insatisfação com a articulação política do governo e chegou a criticar Padilha publicamente, chamando-o de incompetente durante uma entrevista coletiva. Além disso, o presidente da Câmara mencionou a possibilidade de instalar CPIs, embora tenha descartado a CPI do Judiciário.

A reunião é vista como uma medida de urgência, tanto que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estava nos Estados Unidos, antecipou seu retorno ao Brasil. Apesar de ter compromissos em São Paulo, ele também pode participar do encontro. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), também deve participar.

