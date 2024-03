Lula dá de presente a Macron queijos, geleia, café e espumantes

Jogador do Vasco, Dimitri Payet, também presenteou o presidente francês com uma blusa do camisa 10 da Seleção Francesa, Kylian Mbappe

Na foto, o presidente Lula (esq.) presenteia o presidente da França, Emmanuel Macron (dir.), com produtos brasileiros Ricardo Stuckert – 28.mar.2024

Sarah Peres 28.mar.2024 (quinta-feira) – 21h04



O presidente Emmanuel Macron, da França, foi presenteado durante o almoço de homenagem recebido pelo governo brasileiro na tarde desta 5ª feira (28.mar.2024). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entregou uma caixa com queijos, geleias, café e espumante brasileiro.

Em seu perfil oficial no X (ex-Twitter), o presidente Lula disse ter presenteado Macron “com 5 dos melhores e mais premiados queijos brasileiros, inclusive reconhecidos na França, para que ele possa me dizer o que achou deles”.

Eis os queijo dados por Lula a Macron:

queijo Canastra do Serjão; queijo Goa Moderado Aiuruoca; queijo Maranata Bronze; queijo Lua Cheia Bueno Brandão; queijo Cuesta; queijo do Marajó;

Outro a presentear Macron foi o jogador do Vasco, Dimitri Payet. Ele deu ao presidente francês e a Lula camisas do Vasco com seus respectivos nomes. Ao presidente brasileiro, ele também deu uma camisa do camisa 10 da Seleção Francesa, Kylian Mbappé. Payet posou ao lado dos presidentes para fotografar o momento.

Divulgação/Twitter – 28.mar.2024

Da esq. para a dir.: o presidente Lula, o jogador Dimitri Payet, e o presidente da França, Emmanuel Macron, que seguram uma blusa do Mbappe