Lula decreta luto de três dias em memória a Zagallo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou neste sábado, 6, luto oficial por três dias em homenagem ao tetracampeão mundial pela seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo. A publicação foi oficializada em edição extra no Diário Oficial da União (DOU). “Em memória do eterno Mário Jorge Lobo Zagallo, está decretado luto oficial de 3 dias no país”, escreveu Lula, em sua rede social X (antigo Twitter). O ídolo do futebol faleceu na noite desta sexta-feira, 5, aos 92 anos, a informação foi confirmada pela família do lendário atleta em seu perfil oficial no Instagram. Zagallo enfrentou problemas de saúde nos anos anteriores e estava internado desde 26 de dezembro de 2023, quando morreu por falência múltipla de órgãos “Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa”, escreveu a família.

Lula prestou condolências anteriormente ao ex-campeão do Brasil, que conquistou os Mundiais de 1958 e 1962 como jogador, o de 1970 como treinador e o de 1994 como coordenador técnico, além de ter feito carreira no Flamengo e Botafogo como ponta-esquerda. “Corajoso, dedicado, apaixonado e superticioso, Zagalo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca. É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país e para o futebol mundial”, disse o presidente. O velório será aberto ao público na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Avenida Luiz Carlos Prestes, na Barra da Tijuca e está marcado para começar a partir das 9h30 (horário de Brasília) deste domingo, 7. Após a cerimônia, o enterro será no cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, às 16h.