Lula diz que se apaixonou “à 1ª vista” por prefeito e ex-ministra

Em ano eleitoral, presidente fez desagravo a Waguinho (Republicanos), prefeito de Belford Roxo, e a Daniela Carneiro, ex-ministra do Turismo, que deixou o cargo por divergências internas no União Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos), durante evento no município da Baixada Fluminense Reprodução – 6.fev.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teceu uma série de elogios ao prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos), e a sua mulher, Daniela Carneiro, ex-ministra do Turismo de seu governo. O chefe do Executivo participou nesta 3ª feira (6.fev.2024) do anúncio de investimentos federais de R$ 55 milhões em saúde e educação no município fluminense.

Em discurso no evento, Lula disse ser muito grato ao prefeito pelo apoio nas eleições presidenciais de 2022 sem “medo dos negacionistas” e de “malucos”. Waguinho está em seu 2º mandato como prefeito e, por isso, não disputará a eleição de 2024.

“Uma cidade que tem um prefeito da qualidade do Waguinho, que não teve medo dos negacionistas, não teve medo dos malucos e resolveu me apoiar em 2022. Não esqueço nunca a noite em que eu vim aqui, trazido pelo André Ceciliano. Eu tive a oportunidade de conhecer você e a Daniela. Se ninguém acredita, eu posso dizer que amor à primeira vista existe e foi o que aconteceu na minha relação e da Janja com você e a Dani”, disse Lula.

Daniela Carneiro foi nomeada por Lula como ministra do Turismo no início de seu 3º mandato, mas deixou o cargo em julho por pressão do seu partido, o União Brasil. Ela havia pedido a desfiliação em abril e, por isso, a legenda cobrava o posto no ministério.

Ao deixar o ministério, Daniela retomou o mandato como deputada federal. Foi sucedida por Celso Sabino. Na época, o presidente deu aval para que o partido fizesse a troca no ministério. Embora quisesse manter Daniela, Lula optou por acatar a demanda da bancada do União Brasil no Congresso.

Antes do evento público, Lula e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, foram recebidos em um almoço com Waguinho e Daniela na prefeitura de Belford Roxo.

No discurso desta 3ª feira, Lula disse ter feito questão de ir a Belford Roxo por ser muito grato a Waguinho e disse que estenderá as mãos sempre que o prefeito precisar.

“Sou muito grato pelo que você me ajudou. Sou de família em que gratidão a gente paga com gratidão. Você é um prefeito que merece respeito, pela lealdade com o povo, pela relação com sua mulher. Enquanto estiver na vida pública e precisar de um companheiro, a mão do Lula estará estendida para o que você precisar fazer”, disse.

O presidente lembrou do episódio em que ligou para Waguinho e depois o recebeu no Palácio do Planalto, em 17 de janeiro, por causa das enchentes na cidade. Na ocasião, o prefeito entregou um mapa com os estragos e o presidente disse que ajudaria o município no que fosse necessário.

“Você é motivo de orgulho para a Baixada Fluminense. Eu liguei para o Waguinho na última enchente que teve aqui. Normalmente tem prefeito que não está nem na cidade. E o Waguinho estava junto de vocês, dentro da água com vocês atendendo o telefonema. É esse o papel do prefeito, estar junto de seu povo”, disse.

No evento, Lula anunciou a construção de um hospital oncológico na cidade e pediu que a unidade fique pronta até 2025. Também anunciou a construção da sede definitiva do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro na cidade. O Ministério da Educação fará um aporte de R$ 15 milhões. Desde 2016, a unidade funciona em um espaço provisório.

“É por isso que eu vim aqui de forma desaforada dizer para o reitor que aquele cubículo que tinha aqui é uma vergonha para o nosso país”, disse Lula. O presidente também fez um apelo para que as pessoas presentes ao local não deixassem seus filhos abandonarem a escola. “Não permita que o filho de vocês deixem de estudar. A consagração dele está em estudar, fazer um curso técnico, depois a faculdade. Vai se transformar em pessoa de bem, vai casar, ter filhos, vai mudar a vida das pessoas”, disse.