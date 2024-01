Desmatamento na Amazônia caiu pela metade em 2023; Cerrado teve alta

Levantamento do Inpe indica que 1º ano do governo Lula registrou 5.152 km² de área perdida da floresta; foram 10.278 km² em 2022

Área desmatada na Amazônia brasileira; Pará (1.903 km²), Mato Grosso (1.408 km²) e Amazonas (894 km²) tiveram a maior perda de vegetação Greenpeace Brasil

Fabrício Julião 5.jan.2024 (sexta-feira) – 12h20



O desmatamento na Amazônia teve queda de 50% em 2023 na comparação anual, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) divulgados nesta 6ª feira (5.jan.2024).

Os dados foram obtidos pela plataforma Deter, que mapeia evidências de alteração da cobertura florestal tanto da Amazônia quanto do Cerrado. Ao todo, foram 5.152 km² de área perdida no bioma no ano passado, o 1º do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 3º mandato. Em 2022, a área desmatada foi de 10.278 km².

Os Estados com maior área desmatada no ano passado foram Pará (1.903 km²), Mato Grosso (1.408 km²) e Amazonas (894 km²).

Apesar da devastação menor na Amazônia, o desmatamento no Cerrado aumentou em 2023. O bioma teve território perdido de 7.828 km², alta de 43% em comparação com os 5.463 km² registrados pelo Inpe em 2022.

Na região que compõe o Cerrado, o desmatamento foi maior nos Estados do Maranhão (1.765 km²), Bahia (1.728 km²) e Tocantins (1.604 km²).