Lula diz ser “covardia” suspender doações à agência para palestinos

Presidente disse que manterá doações para a UNRWA e exortou outros países a também contribuírem; agência para refugiados palestinos é investigada por supostamente ter funcionários ligados ao Hamas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou em sessão extraordinária do Conselho de Representantes da Liga dos Estados Árabes, no Cairo, capital do Egito, nesta 5ª feira (15.fev.2024) Reprodução – 15.fev.2024

Mariana Haubert 15.fev.2024 (quinta-feira) – 12h38



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de “desumanidade” e “covardia” a suspensão de doações para a UNRWA (Agência das Nações Unidas de Assistência e Trabalho para Refugiados da Palestina no Oriente Próximo, na sigla em inglês). Ele discursou em uma sessão extraordinária do Conselho de Representantes da Liga dos Estados Árabes, no Cairo, capital do Egito, nesta 5ª feira (15.fev.2024).

Em janeiro, mais de 10 países, entre eles os Estados Unidos e a França, interromperam o envio de dinheiro depois que funcionários da organização foram acusados por Israel de ajudar o Hamas a atacar o país em 7 de outubro de 2023.

“No momento em que o povo palestino mais precisa de apoio, os países ricos decidem cortar ajuda humanitária à agência da ONU para os refugiados palestinos. As recentes denúncias contra funcionários da agência precisam ser devidamente investigadas, mas não podem paralisá-la. Refugiados palestinos na Jordânia, na Síria e no Líbano também ficarão desamparados. É preciso pôr fim a essa desumanidade e covardia. Basta de punições coletivas”, disse Lula.

A Inteligência de Israel acusou 12 funcionários da agência da ONU de terem ajudado o Hamas no ataque a civis no ano passado. A acusação levou ao bloqueio do financiamento da agência, demissões e a abertura de uma investigação interna.

No Egito, o presidente brasileiro reforçou a intenção do Brasil de manter as doações e pediu que outros países façam o mesmo, até com o reforço das contribuições. O governo, no entanto, não divulgou qual será o valor a ser doado. O trabalho da agência para refugiados palestinos da ONU é financiado por meio de doações que são, em quase sua totalidade, feitas por países.

Na 6ª feira (9.fev), Lula já havia sinalizado a intenção de continuar contribuindo com a agência em jantar realizado na Embaixada da Palestina, em Brasília. Na ocasião, defendeu as investigações, mas disse que elas não podem paralisar o trabalho da agência.