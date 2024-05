Lula e 9 ministros vão ao RS no domingo para monitorar ações

Presidente foi ao Estado na 5ª feira (2.mai) e retornará para acompanhar as medidas do governo para mitigar estragos causados por chuvas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na 5ª feira (2.mai) com o governador Eduardo Leite (PSDB) para discutir os estragos provocados por enchentes no Rio Grande do Sul Reprodução X / @LulaOficial

Houldine Nascimento 4.mai.2024 (sábado) – 15h53



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltará ao Rio Grande do Sul no domingo (5.mai.2024) para acompanhar a situação das vítimas atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. De acordo com o ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta, o chefe do Executivo irá acompanhado por 9 ministros.

Entre os nomes citados por Pimenta em mensagem publicada em sua conta oficial no X (ex-Twitter), estarão:

Fernando Haddad, ministro da Fazenda; Nísia Trindade, ministra da Saúde; Camilo Santana, ministro da Educação; Waldez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. O Poder360 solicitou à assessoria do Palácio do Planalto a íntegra da lista da comitiva que irá ao Rio Grande do Sul no domingo, mas ainda não houve resposta.

Assista (2min17s):

De acordo com o titular da Secretaria de Comunicação do governo federal, Lula deve chegar ao Estado por volta das 10h30. O petista deve se reunir novamente com o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB).

Lula esteve em Santa Maria (RS) na 5ª feira (2.mai) para monitorar a situação.

O número de mortos por conta das chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 57, segundo informações divulgadas neste sábado (4.mai) pela Defesa Civil do Estado. Outras 67 pessoas continuam desaparecidas.