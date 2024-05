Lula e Dias Toffoli: a relação melhorou

Hugo Barreto/Metrópoles

1 de 1 Lula no cafe da manha do planalto – Metrópoles – Foto: Hugo Barreto/MetrópolesLula está mais propenso a uma reaproximação com Dias Toffoli, o ministro do STF que foi seu advogado-geral da União e que chegou ao tribunal por indicação do presidente. Desde 2019, os dois estão rompidos, após Toffoli negar um pedido da defesa de Lula para que o petista, então preso em Curitiba, fosse ao velório do irmão Vavá.

Interlocutores diretos de Lula têm percebido que o presidente não é mais tão resistente a voltar a ter uma relação com Toffoli. Os dois já se encontraram em diversos eventos públicos e jantares, como o organizado por Luís Roberto Barroso, presidente do STF, o que tem contribuído para distensionar, pouco a pouco, o clima tenso entre os dois.

A propósito, nesse um ano e quase cinco meses de governo, Lula fechou a cara sempre que alguém tentou envenená-lo (ainda mais) com Toffoli. Em pelo menos uma situação, cortou de maneira ríspida quem tentou.

