Lula e Janja desembarcam na Inglaterra para a coroação do rei Charles III

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na manhã desta sexta-feira (5) na Inglaterra para participar da coroação do rei Charles III, em Londres. A cerimônia acontece no sábado (6). O presidente viajou acompanhado da primeira-dama, Janja.

A agenda de Lula no país também inclui uma audiência com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, marcada para hoje. Conforme a divulgação presidencial, a pauta do encontro contempla comércio entre os países, cooperação tecnológica e questão ambiental. Não há previsão de assinatura de novos acordos bilaterais neste momento.

Lula também participará de uma recepção oferecida pela família real britânica no Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca, na noite de sexta.

A coroação de Charles III e da rainha consorte Camilla ocorrerá na manhã de sábado, a partir das 10h, na Abadia de Westminster. A cerimônia será conduzida pelo Arcebispo da Cantuária, Justin Welby, a principal autoridade da Igreja Anglicana.

O presidente brasileiro ainda participará de uma confraternização reservada, a convite do rei, juntamente com outros chefes de Estado que estarão em Londres para as festividades.