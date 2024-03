Lula e Macron inauguram submarino Tonelero, com batismo de Janja; siga

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Emmanuel Macron, da França, inauguram, na manhã desta quarta-feira (27/3), o submarino Tonelero, da Marinha brasileira. A solenidade ocorre em Itaguaí (RJ).

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, será a madrinha da embarcação e, conforme a praxe, deverá estourar um espumante em honra do lançamento do barco ao mar.

Submarino Tonelero marca a cooperação entre o Brasil e a França Reprodução

A primeira-dama do Brasil, a socióloga Janja Lula da Silva, será madrinha do submarino Tonelero Divulgação

O Tonelero é o terceiro submarino de propulsão diesel-elétrica (S-BR) do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), parceria entre Brasil e França.

Veja:

Tradição do batismo O batismo de barcos, segundo a Marinha, é um costume naval e remete às culturas viking, romana, grega e babilônica. Tradicionalmente, a embarcação é batizada por uma madrinha.

Em 2018, a então primeira-dama, Marcela Temer, batizou o submarino Riachuelo, primeiro do Prosub. Já o Humanitá, segundo barco do programa e inaugurado em 2020, teve como madrinha Adelaide Chaves Azevedo e Silva, esposa do Ministro da Defesa à época, Fernando Azevedo e Silva.

À época, a primeira-dama Michelle Bolsonaro não participou da cerimônia.