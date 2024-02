Lula inaugura projeto do túnel Santos-Guarujá

Empreendimento orçado em R$ 5,8 bilhões será feito em parceria com o governo de São Paulo; obra é aguardada há quase 1 século

Tarcíso de Freitas (esquerda) e Lula (direita) sacramentaram o financiamento do projeto na 3ª feira (30.jan.2024) Reprodução: CanalGov/Youtube

Eric Napoli 2.fev.2024 (sexta-feira) – 11h42



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta 6ª feira (2.fev.2024) do lançamento do projeto do túnel Santos-Guarujá. A obra da 1ª estrutura submersa da América Latina é orçada em R$ 5,8 bilhões e será viabilizada a partir de uma PPP (Parceria Público-Privada). O túnel terá 21 metros de profundidade e 860 metros de extensão entre as margens do canal. É a maior obra do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Segundo o cronograma mais recente da APS (Autoridade Portuária de Santos), o edital para captação de um parceiro privado será lançado em setembro deste ano. O leilão na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) está previsto para 20 de novembro de 2024, com a assinatura do contrato em 15 de dezembro. Esse cronograma pode sofrer alterações.

A construção de uma ligação entre o Porto de Santos e a cidade de Guarujá é debatida desde 1927. Diversos projetos já foram apresentados para encurtar a distância entre as cidades, desde pontes até túneis em diversas localidades. O modelo do túnel submerso foi apresentado em 1997.

O último passo para o lançamento do projeto era a modelagem do empreendimento. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) defendia que o empreendimento ocorresse em forma de PPP, enquanto o governo federal preferia realizar um investimento 100% público para manter o controle das operações na região portuária.

Também havia desacordo sobre os recursos para a obra. Ambos os governos tinham interesse em financiar o projeto. No 1º momento, os recursos estaduais ficaram de fora, mas uma reunião entre Lula e Tarcísio na 3ª feira (30.jan) sacramentou que a obra será dividida igualmente.

Segundo apurou o Poder360, a costura foi mediada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que é do mesmo partido de Tarcísio.

Atualmente, os motoristas que precisam fazer o trajeto de Santos ao Guarujá enfrentam filas de até 5 horas para se deslocar por meio de balsa, que tem um fluxo diário de até 40.000 veículos. Outra opção é o deslocamento pela rodovia estadual SP-055, que contorna o estuário, e tem 43 km de comprimento. Com o túnel, o trajeto será de apenas 1,7 km.

Segundo a APS, a travessia pela rodovia tem uma duração média de 1 hora, enquanto a viagem por balsa varia de 18 a 60 minutos. O túnel reduz esse tempo para 1 minuto e 42 segundos.

Participaram do lançamento do projeto:

presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT); governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); ministro do Desenvolvimento e Indústria e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB); ministro da Fazenda, Fernando Haddad; ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; ministro da Casa Civil, Rui Costa; ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; ministro Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França; prefeito de Santos, Rogério Santos (Republicanos); prefeito de Guarujá, Valter Suman (PSB); deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP); presidente da APS, Anderson Pomini.