Lula inicia agenda oficial em Lisboa encontrando autoridades

Lisboa — Em Portugal desde a manhã de sexta-feira (21/4), o presidente Lula inicia, neste sábado (22/4), seus compromissos oficiais no país. O primeiro dia de agenda pública prevê uma série de encontros com autoridades portuguesas e assinaturas de mais de 10 acordos bilaterais.

Às 10h30, no horário local de Lisboa (6h30 no Brasil), o presidente brasileiro participará de uma cerimônia de boas-vindas na Praça do Império. De lá, o petista seguirá para o Mosteiro dos Jerônimos, onde depositará flores no túmulo do poeta português Luís de Camões e visitará uma igreja.

Na sequência, Lula terá reuniões com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio Nacional de Belém, sede da Presidência da República do país europeu. Também se reunirá com o primeiro-ministro, Antônio Costa, e participará da 13ª cúpula luso-brasileira.

Ao longo do dia, Lula deve assinar 13 acordos bilaterais. Um deles prevê a concessão de equivalência aos ensinos fundamental e médio do Brasil aos de Portugal. Na lista, estão previstos ainda acordos nas áreas de energia, geologia, produção audiovisual, turismo, saúde e direitos humanos.

ProgramaçãoLula seguirá em Portugal até a terça-feira (25/4). O domingo (23/4) será reservado para uma agenda privada, ainda não informada pelo Palácio do Planalto. Na segunda-feira (24/4), o petista participará de um fórum empresarial e da cerimônia de entrega do Prêmio Camões ao cantor Chico Buarque.

O presidente brasileiro desembarcou em Lisboa às 10h35, no horário local (6h35 em Brasília). Do aeroporto, seguiu direto para o hotel, onde passou o dia em reuniões preparatórias com ministros e auxiliares. Apenas a primeira-dama, Janja, saiu para fazer compras em uma loja de luxo.

Veja a agenda completa de Lula para este sábado (22/4):

10h30 – Cerimônia de boas-vindas na Praça do Império, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos;

11h – Homenagem póstumas ao poeta Luís de Camões, no Mosteiro dos Jerônimos;

11h05 – Visita à Igreja e aos Claustros do Mosteiro dos Jerônimos;

11h30 – Encontro restrito com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio Nacional de Belém;

12h15 – Declaração à imprensa;

13h – Almoço com o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, no Centro Cultural de Belém;

14h30 – Encontro restrito com o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, no Centro Cultural de Belém;

15h15 – Reunião plenária da 13ª cúpula luso brasileira, no Centro Cultural de Belém;

16h20 – Representantes dos dois países assinam acordos e termos de cooperação;

16h30 – Declaração à imprensa;

20h – Jantar no Palácio Nacional da Ajuda.