Lula nega articulação para rifar Tabata em prol de Boulos em SP

Lula elogiou Tabata: “Ela tem noção do que é São Paulo” Ricardo Stuckert

PODER360 30.jan.2024 (terça-feira) – 12h36



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou nesta 3ª feira (30.jan.2024) que vai trabalhar pela desistência de Tabata Amaral (PSB) para ajudar o deputado Guilherme Boulos (Psol) na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Tabata é a pré-candidata indicada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), enquanto Boulos é a aposta de Lula. Os dois disputarão o eleitorado de esquerda em busca do comando da capital paulista.

“Eu tenho uma relação de muito respeito com a jovem, uma jovem que tem um futuro político neste país. Eu jamais iria tentar corrompê-la com um cargo para não ser candidata a prefeita. Ela sabe o que pode fazer, ela tem noção do que é São Paulo. Se ela quiser ser candidata a prefeita, ela vai ser candidata a prefeita, porque ela tem um partido político que vai decidir. Não é o presidente Lula que vai impedir”, disse Lula.

O PT adotou uma estratégia de barganha para tirar Márcio França (PSB) da disputa pelo governo de São Paulo e favorecer a candidatura de Fernando Haddad (PT) em 2022. França tentou uma vaga no Senado, mas, como Haddad, não foi eleito. Depois, ganhou o cargo ministro de Portos e Aeroportos no governo. Entretanto, foi realocado no ano passado. Hoje, é ministro de Empreendedorismo.

Além de Tabata e Boulos, a disputa pela Prefeitura de SP terá o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e a economista Maria Helena Santos (Novo).

As eleições municipais de 2024 serão realizadas em 6 de outubro. Eventual 2º turno deve ocorrer no último domingo do mês, no dia 27. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 152 milhões de eleitores devem comparecer às urnas para eleger candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores.