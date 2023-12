Lula nomeia Carol Proner, mulher de Chico Buarque, para comissão da PR

Reprodução

1 de 1 imagem colorida mostra carol proner, chico buarque, janja e lula – Metrópoles – Foto: ReproduçãoO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou a jurista Caroline Proner para cargo de três anos na Comissão de Ética Pública da Presidência da República. A advogada é casada com o cantor Chico Buarque.

O colegiado é responsável por apurar denúncias direcionadas a membros do governo. As penas podem ir de advertência à indicação de exoneração para os órgãos competentes.

A posição não prevê remuneração, por ser um cargo honorífico. Para assumir, Carol precisará deixar o cargo de assessora especial do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, que assumiu no início deste ano.

Entre os critérios definidos para assumir uma das setes cadeiras da comissão, estão “idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública”.

Nas redes sociais, Proner comemorou a nomeação. “Recebi, com muita alegria e honra, o convite do Presidente Lula para integrar a Comissão de Ética Pública da Presidência da República”, escreveu.

O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União neste sábado (23/12). A advogada é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), faz parte do grupo de advogados Prerrogativas e fundou a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD)

