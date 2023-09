Aline Mineiro sobre De Férias com o Ex: “Entregue para viver”

Aline Mineiro é um dos nomes que a MTV anunciou no De Férias com o Ex: Salseiro Vip na semana passada. A presença da influenciadora no reality já havia sido revelada por esta coluna, com exclusividade, há alguns meses.

A atriz, que já participou também de A Fazenda, contou por que topou entrar no programa.

“Decidi aceitar esse desafio porque sempre fui apaixonada por experiências que me transportam para lugares inusitados e totalmente fora do meu cotidiano. Sou caçadora de aventuras e exploradora do meu eu. Sou feita de diferentes versões e em cada nova oportunidade eu descubro mais algumas que vão se somando ao longo da minha história. Algumas eu gosto, outras nem tanto, mas todas fazem parte de mim e devo tratá-las com muito carinho”, disse ela.

Aline Mineiro

Aline Mineiro Reprodução/Instagram

Aline Mineiro Reprodução/Instagram

Aline Mineiro Instagram/Reprodução

Aline Mineiro namorou o humorista Leo Lins Reprodução/ Instagram

Aline Mineiro Reprodução

Aline Mineiro pontuou não ter se arrependido de nada que tenha feito no programa. “A cada nova experiência eu saio mais madura, nunca arrependida, mas sim com lições para repensar e ressignificar. Não tenho medo de viver, ser intensa e me entregar. Isso hoje em dia já é um grande diferencial, pois grande parte das pessoas apenas existem”, declarou.

E já que é feita de diversas versões, Aline promete apresentar algo diferente do que foi em A Fazenda 13. “Uma versão que ainda estava sem lugar para se sentar. Uma mulher totalmente entregue para viver os seus sentimentos sem nenhum medo dos juízes de plantão”, comentou. “O recado que eu posso deixar é: afie sua língua e se prepare”, concluiu a ex-panicat.