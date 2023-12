Lula nomeia Jean Lima como presidente da EBC

Ele ocupava o cargo como interino desde outubro, quando Hélio Doyle foi demitido por xingar apoiadores de Israel no X

PODER360 15.dez.2023 (sexta-feira) – 11h38



O então presidente interino da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), Jean Lima, foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como novo diretor-presidente da instituição. O decreto foi publicado no DOU (Diário Oficial da União) nesta 6ª feira (15.dez.2023). Ele ocupa o cargo do ex-presidente Hélio Doyle, que foi demitido em outubro depois de compartilhar em seu perfil no X (ex-Twitter) publicação do ilustrador brasileiro Carlos Latuff chamando de “idiotas” apoiadores de Israel. Eis a íntegra do documento (PDF – 133 kB).