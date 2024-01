Lula oficializa ex-ministro Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça

Magistrado vai substituir o atual chefe da pasta, Flávio Dino, que teve seu nome aprovado para o Supremo Tribunal Federal

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em discurso durante a posse do novo procurador-geral da República



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira, 11, a indicação do ministro aposentado Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), para assumir o cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública, substituindo o atual chefe da pasta Flávio Dino (PSB-MA), que foi indicado ao Supremo. Lewandowski foi indicado ao STF por Lula em 2006, quando era desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, e foi recomendado por Márcio Thomaz Bastos, então ministro da Justiça. Durante o julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Lewandowski permitiu a votação em separado da perda de mandato e da inabilitação para exercer funções públicas, o que resultou na manutenção dos direitos políticos de Dilma. No julgamento do mensalão, Lewandowski votou pela absolvição do ex-ministro José Dirceu e do ex-presidente do PT José Genoino, mas foi voto vencido. Ele também ganhou notoriedade pelos embates com o relator do caso, Joaquim Barbosa, defendendo as garantias constitucionais dos acusados e a ampla defesa. Lewandowski tomou decisões que beneficiaram o ex-presidente na Operação Lava Jato, como o trancamento de casos abertos na Justiça Federal do Paraná e a autorização para a defesa de Lula acessar mensagens vazadas da força-tarefa do Ministério Público Federal, o que contribuiu para o enfraquecimento da operação.