Lula posa ao lado de sósia em evento no interior de Alagoas

No interior de Alagoas, durante a assinatura da ordem de serviço das obras do trecho V do Canal do Sertão Alagoano, na tarde desta quinta-feira (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) surpreendeu ao posar ao lado de um sósia. O momento inusitado aconteceu em São José da Tapera, quando Lula avistou o sósia entre os presentes e o convidou para subir ao palanque do evento. Durante o encontro, Lula fez questão de desmentir boatos de que estaria sendo substituído por um sósia na presidência do país. O presidente atribuiu a disseminação dessas fake news à “parte canalha” das redes sociais, destacando a importância de não acreditar em informações falsas. Com bom humor, Lula brincou com o sósia, afirmando que estava mais bonito e ressaltando a importância do coração. O sósia, identificado como Daniel Vieira e conhecido como “Lula de Arapiraca”, é pré-candidato a vereador pelo PT na segunda cidade mais populosa de Alagoas.

Nas redes sociais, Daniel compartilhou momentos do encontro com o presidente e expressou seu orgulho pela experiência.

*Reportagem produzida com auxílio de IA