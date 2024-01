Novo aciona PGR para investigar suposta interferência de Lula na Vale

Partido cita “constrangimento ilegal” por parte do presidente e de Silveira, indicado pelo petista para dialogar com acionistas

A ação é assinada pelo presidente da sigla, Eduardo Ribeiro, e define a suposta interferência como “grave ameaça” PODER360 27.jan.2024 (sábado) – 21h02



O Novo acionou a PGR (Procuradoria Geral da República) neste sábado (27.jan.2024) com uma notícia-crime por constrangimento ilegal em que pede a investigação de suposta interferência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pela tentativa de indicar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega para assumir como presidente da Vale.

Segundo o documento, Silveira passou a “intervir diretamente” na reunião do Conselho de Administração da companhia, a pedido de Lula, para emplacar Mantega no comando da mineradora. É assinado pelo presidente da Novo, Eduardo Ribeiro. Eis a íntegra (PDF – 312 kB).

O Novo baseou a notícia-crime em notícias divulgadas pela imprensa e define a suposta interferência na Vale como “grave ameaça”.

“Registre-se que a grave ameaça aqui não foi perpetrada contra os conselheiros do atual Conselho de Administração da Companhia Vale do Rio Doce. Na realidade, a grave ameaça, ocorrida através de investidas por palavras de conotação nitidamente política, se deu contrária à sociedade mineradora, que ostenta, desde 1997, a natureza jurídica privada”, afirma.

O Poder360 procurou a Presidência da República e a assessoria de imprensa para obter o posicionamento de ambos em relação à notícia-crime apresentada pelo Novo. Entretanto, não houve resposta até a publicação deste post. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

LULA E A VALE Lula pressionou acionistas para emplacar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega como presidente. Silveira ficou com a incumbência de falar com os mesmos sobre a indicação do ex-ministro da Fazenda, mas executivos viram a ação com um tom de ameaça.

A tentativa, no entanto, não foi para frente. Diante da reação negativa do mercado financeiro e dos agentes econômicos, em geral, o chefe do Executivo desistiu de colocar Mantega na Vale.

O chefe da pasta de Minas e Energia, no entanto, nega que conversou com o Lula sobre a indicação de Mantega ao comando da Vale. Segundo ele, Lula foi “injustiçado” pela imprensa nos últimos dias e que o único assunto tratado no governo sobre a mineradora é a celeridade no cumprimento de seus compromissos sociais.

Agora, o governo do presidente Lula vai tentar pelo menos convencer a mineradora a adiar a decisão sobre quem vai comandar a empresa.

Para o governo, o ideal é ganhar tempo para tentar propor uma troca de comando que interesse ao Palácio do Planalto. Lula enxerga a Vale como uma companhia essencial para ajudar a alavancar o modelo de crescimento que defende para o Brasil. O presidente da República deseja essa empresa atuando em áreas que considera de interesse nacional, apoiando projetos que possam ter sinergia com a nova política industrial recém-anunciada.

Esse tipo de estratégia de Lula incomoda o mercado financeiro. A Vale é uma companhia privada e com participação reduzida de capital estatal.

Mantega foi ministro da Fazenda de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), de março de 2006 a janeiro de 2015. Seu nome ficou associado às chamadas “pedaladas fiscais” que levaram ao impeachment da petista, em 2016.

