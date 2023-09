Lula recebe ex-primeiro-ministro do Reino Unido para debate sobre geopolítica e sustentabilidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta terça-feira, 26, com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair. O encontro no Palácio do Planalto, que durou cerca de uma hora, se concentrou em temas como geopolítica atual e sobre as principais contribuições do Brasil à governança global. O político britânico parabenizou iniciativa do presidente Lula e do presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, pela promoção do trabalho decente e exaltou: “Estou muito satisfeito com sua volta à Presidência e com a volta do Brasil ao cenário global”. O chefe do Executivo brasileiro, por sua vez, defendeu promover um G20 “forte, dando centralidade ao tema da desigualdade”: “É preciso indignar as pessoas com a pobreza”, comentou. Sobre o tema da sustentabilidade, ele destacou que “o Brasil tem todo potencial para se tornar uma grande potência das energias renováveis”. Ainda no terreno da sustentabilidade, ambos trocaram impressões a respeito da COP 28, em Dubai, e a realização da COP 30, em Belém, e Lula apontou o trabalho de coordenação sendo construído com os países amazônicos e demais detentores de florestas tropicais no mundo. “O mundo sempre falou da Amazônia, chegou a hora de ouvir o que a Amazônia tem a dizer”, concluiu.

