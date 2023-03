Lula recebe medicamento na veia e ficará de repouso por sete dias, diz Kalil

Roberto Kalil, médico que cuida da saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contou ao site da Jovem Pan que o petista ficará em repouso por sete dias devido a um quadro de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A. Segundo Kalil, Lula está em tratamento e tomando remédio na veia. “Ele está melhor. São dois dias de pneumonia, também está com influenza. É uma viagem longa, desgastante. Ele repensou, repensou… É mais seguro também”, ponderou. O chefe do Executivo cancelou a viagem que faria à China devido ao seu atual estado de saúde. O embarque já havia sido adiado em um dia (de sábado, 25, para domingo, 26), mas hoje foi suspenso indefinidamente. Uma nova data será combinada com Pequim assim que Lula se recuperar. O presidente da República também evitará momentaneamente aparições públicas, reuniões e outros grandes eventos.

Lula iria discutir com o presidente chinês Xi Jinping temas como agronegócio, comércio, reindustrialização, tecnologia e inovação, mudanças climáticas e soluções para o fim da Guerra da Ucrânia. Após a notícia de que o presidente não irá a Pequim, também cancelaram o embarque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, manterá sua agenda no país asiático. Ele chegou na segunda-feira e ontem participou de seminários, reuniões e encontros bilaterais. Além dele, estão na China mais de 200 representantes de diversos setores da economia brasileira.