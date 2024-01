Lula recebe Pedro Sánchez e Emmanuel Macron em março

Presidente do governo da Espanha deve chegar ao Brasil em 6 de março; líder francês deve desembarcar no dia 27

Lula (foto) receberá os líderes europeus no Brasil em março desde ano Sérgio Lima/Poder360 – 15.jan.2024

Sarah Peres 19.jan.2024 (sexta-feira) – 11h36



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá dois chefes de Estado europeus em março. O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, virá em 6 de março. No fim do mês, em 27 de março, Lula receberá o presidente da França, Emmanuel Macron. As informações foram confirmadas pelo Ministério das Relações Exteriores ao Poder360.

