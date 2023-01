Lula reclama por morar em hotel e afirma ser ‘um sem-palácio’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta terça-feira, 31, de uma cerimônia no Palácio do Planalto para assinar decretos que ampliam o diálogo com movimentos sociais e aproveitou para criticar o fato de ainda não ter se mudado para a residência oficial do chefe do Executivo, o Palácio do Alvorada. Segundo o petista, hoje o mandatário do país é um ‘sem-palácio‘. “Eu quero dizer para vocês que, dentre todos vocês, eu sou o cidadão que mais deveria estar reclamando aqui. Eu deveria estar falando lá naquele microfone do movimento social, para reivindicar do companheiro Rui Costa (PT), nosso ministro-chefe da Casa Civil, uma casa para o presidente da República morar. Pois eu ainda não estou morando numa casa. Eu estou morando no hotel. Eu sou um sem-casa, um sem-palácio. Faz mais de 45 dias que estou num hotel, à espera que a gente consiga liberar o Alvorada porque o cidadão que estava morando lá não tinha nenhuma disposição e intenção de cuidar daquilo. Nem cama a gente encontrou no quarto presidencial”, afirmou o petista. Lula, então, disse que precisaria da ajuda dos movimentos sociais para reivindicarem uma moradia. No momento, o Palácio do Alvorada encontra-se em reformar após a saída de Jair Bolsonaro (PL) da presidência da República e não há previsão para que o atual chefe do Executivo federal volte a ocupar as dependências da residência oficial.

