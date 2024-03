Lula reforçou a senadores que é contrário a PEC do fim da reeleição

Presidente disse a congressistas que em um mandato único não é possível entregar grandes obras

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (foto) tenta arrecadar o máximo possível para melhorar as contas Ricardo Stuckert/Planalto – 27.fev.2024

PODER360 6.mar.2024 (quarta-feira) – 10h32



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou a senadores aliados na 3ª feira (5.mar.2024) ser contra a PEC (Proposta de Emenda a Constituição) do fim da reeleição para mandatos do Executivo. Para o petista, 5 anos, como vem sendo proposto no Congresso, é pouco tempo para governar e entregar grandes obras.

Lula recebeu no Palácio do Alvorada na 3ª feira (5.mar) o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secom), além de líderes partidários, para discutir a relação do Planalto com o Senado.

A PEC do fim da reeleição é uma das pautas prioritárias para Pacheco neste ano. Outros líderes partidários também querem que a proposta avance na casa no 1º semestre. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), aliado antigo do petista, é um dos que apoiam o texto do fim da reeleição.

No encontro, Lula agradeceu aos senadores pelas aprovações de 2023 e exaltou a retomada das relações com outros países e o aumento dos investimentos estrangeiros no Brasil. Houve pouco espaço para cobranças duras.

No entanto, senadores cobraram que Lula passe a receber individualmente os congressistas, porque a oposição está forte e tem até 35 votos na Casa Alta. A avaliação feita por senadores aliados do petista é de que se ele não entrar pessoalmente na articulação política, o governo pode ter surpresas no plenário do Senado.

O petista se comprometeu a avaliar receber pessoalmente os senadores e também realizar mais encontros como o feito no Alvorada. Duas semanas atrás, o petista também fez um happy hour com líderes da Câmara e o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). A ideia é que Lula faça esses encontros com frequência a partir de agora.

Assim como com os deputados, a conversa foi informal –como uma confraternização de fim de ano. Sem jantar, foram servidos pães e queijos para os senadores. Apesar do whisky Johnnie Walker disponível, poucos beberam. A maioria ficou na água e no guaraná também servidos.

Leia a lista dos participantes:

Otto Alencar (PSD-BA), líder do PSD; Beto Faro (PT-PA), líder do PT; Weverton (PDT-MA), líder do PDT; Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente; Eliziane Gama (PSD-MA); Alexandre Padilha (Relações Institucionais); Marcelo Castro (MDB-PI), vice-líder do MDB; Jorge Kajuru (PSB-GO), líder do PSB; Rui Costa (Casa Civil); Davi Alcolumbre (União-AP); Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado; Veneziano Rego (MDB-PB), vice-presidente do Senado; Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado; Renan Calheiros (MDB-AL), líder da Maioria; Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso; Valmir Prascidelli – secretário do Ministério de Relações Institucionais; Fernando Haddad (Fazenda); Omar Aziz (PSD-AM); Paulo Pimenta (Secom); Efraim Filho (União-PB), líder do União Brasil. A primeira-dama, Janja da Silva, não esteve presente, assim como nos outros 2 momentos em que Lula recebeu congressistas do Centrão no Alvorada.

Nos 2 encontros que o presidente teve com esse grupo político, um em 7 de julho de 2023, e o último, realizado em 22 de fevereiro, a socióloga, de 57 anos, estava na área residencial do palácio, mas não apareceu para cumprimentar os convidados e tampouco para posar para fotos.