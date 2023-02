Lula relança Minha Casa, Minha Vida; assista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relança, nesta terça-feira (14/2), em Santo Amaro, na Bahia, o Minha Casa, Minha Vida (MCMV), programa habitacional criado nas gestões petistas e substituído pelo Casa Verde e Amarela no governo Jair Bolsonaro (PL).

A volta do programa estava entre as propostas da campanha do petista à Presidência. Previsto para janeiro, o relançamento do MCMV foi adiado para este mês. A justificativa do novo governo foi que a maioria das casas estava em situação precária e precisava de reformas para ser entregue à população.

Acompanhe o evento:

A ideia do novo Minha Casa, Minha Vida é contratar, até 2026 (último ano da atual gestão), dois milhões de moradias. Somente em Santo Amaro, cidade do relançamento, serão inauguradas 684 unidades em dois conjuntos habitacionais. Além de Santo Amaro, o governo vai entregar, de forma simultânea, imóveis em outras cidades. Ao todo, serão 2.745 unidades habitacionais.