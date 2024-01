Lula se reúne com Lewandowski e amplia especulações sobre nomeação ao Ministério da Justiça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o ex-ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), para uma reunião nesta segunda-feira , 8, levantando especulações sobre a possibilidade de ele ser escolhido como sucessor de Flávio Dino no Ministério da Justiça. Como o site da Jovem Pan antecipou, o nome do ex-ministro do STF sempre esteve entre os favoritos para o cargo, especialmente depois que Lula desistiu da ideia de nomear uma mulher para a vaga. Embora a família de Lewandowski tenha expressado resistência, uma vez que ele atualmente se dedica à iniciativa privada, amigos admitem que o ex-ministro dificilmente recusaria o convite. No entanto, no final de dezembro, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, descartou o nome de Lewandowski para a função, afirmando que o presidente ainda não havia decidido quem seria o escolhido. Agora, interlocutores do Palácio do Planalto apontam que o presidente pretende tomar uma decisão sobre o novo titular ainda neste semana, com expectativa de que o anúncio seja feito até a terça-feira, 9.

