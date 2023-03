Lula se reúne com presidente do Paraguai

O presidente Lula terá uma reunião bilateral na quinta-feira (16/3), em Foz do Iguaçu (PR), com o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez.

Os dois chefes de Estado estarão na cidade para participar da posse do ex-deputado brasileiro Enio Verri (PT-PR) como novo presidente de Itaipu Binacional.

Será o segundo encontro entre Lula e Mario Abdo desde janeiro. O primeiro aconteceu em Brasília no dia seguinte à posse do petista, prestigiada pelo uruguaio.

Na última quinta-feira (9/3), o presidente paraguaio já havia recebido o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, em Assunção, capital do país vizinho.

Conservador, Mario Abdo assumiu o cargo em 2018. Seu mandato se encerrará em 2023. Em abril, os paraguaios realizarão eleições presidenciais.