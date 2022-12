Lula se reúne com Simone Tebet e Fernando Haddad em hotel

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta terça-feira (27/12) com seus futuros ministros. O petista conversou com o futuro chefe da Fazenda, Fernando Haddad, e com Simone Tebet, que irá ocupar o Ministério do Planejamento. Lula, contudo, ainda não anunciou o nome de Tebet oficialmente.

Após o encontro, por volta das 16h15, Haddad voltou ao Gabinete de Transição e Tebet deixou a reunião, que aconteceu no hotel onde o presidente eleito está hospedado, em Brasília, sem falar com a imprensa. O encontro entre eles ocorre em linha com confirmação de que Simone irá para o Planejamento. A informação foi adiantada pelo Metrópoles na coluna de Paulo Capelli.

O futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse mais cedo à imprensa que, no convite feito para Simone, há todo um organograma sobre a pasta, como a Secretaria de Projetos Estratégicos, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). “Não tem nenhuma discussão sobre as secretarias. Foi feita a entrega do organograma da pasta onde há uma estrutura composta por essas secretarias”, explicou.

O Planejamento é conhecido por fazer um “dobradinha” com o Ministério da Fazenda, sendo uma das pastas mais importantes da Esplanada devido ao seu caráter estruturante. A indicação para a pasta foi cobrada pelo mercado por essas particularidades da pasta.

Pérsio Arida e André Lara Resende foram cotados para o cargo. Ambos teriam recusado a posição.

