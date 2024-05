Lula se sai melhor que Bolsonaro como padrinho eleitoral em SP

Pesquisa Datafolha mostra que diferença entre paulistanos que votariam em candidatos indicados pelo petista e pelo ex-presidente diminuiu 5 pontos percentuais

Dos entrevistados, 23% votaria com certeza em um nome apoiado por Lula (esq.), e 18% em um candidato de Bolsonaro (dir.) Sérgio Lima/Poder360

Pesquisa Datafolha divulgada nesta 5ª feira (30.mai.2024) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se sai melhor que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como padrinho eleitoral nas eleições paulistanas. Porém, a vantagem do petista vem caindo desde agosto de 2023.

Segundo o levantamento, 23% dos paulistanos votariam com certeza em um nome apoiado por Lula, e 18% escolheriam um nome de Bolsonaro. Em março, eram 24% e 17% (diferença de 7 pontos percentuais) e, em agosto, de 23% e 13% (diferença de 10 p.p.). Ou seja, a diferença da influência entre os 2 líderes passou caiu 5 pontos em 9 meses.

O petista apoia o deputado federal Guilherme Boulos (Psol). Já o ex-presidente tem como candidato o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Influência de Lula:

levaria a escolher candidato com certeza – 24%; talvez faça votar no candidato – 31%; não votaria no candidato de jeito nenhum – 42%; outras respostas – 1%; não sabem – 2%. Influência de Bolsonaro:

levaria a escolher candidato com certeza – 17%; talvez faça votar no candidato – 19%; não votaria no candidato de jeito nenhum – 63%; outras respostas – 1%; não sabem – 1%. A influência do presidente também diminuiu no grupo de pessoas que talvez votariam em um candidato indicado por ele. Foi de 37% para 31% e atualmente está em 28%.

Bolsonaro apresentou estabilidade com tendência de crescimento à sua influência na mesma categoria. Foi de 16% para 19% e está em 18%.

A pesquisa foi realizada pelo Datafolha de 27 a 28 de maio de 2024. Foram entrevistadas 1.092 eleitores em São Paulo. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de aproximadamente 3 p.p (pontos percentuais). O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº SP-08145/2024.

Em relação à rejeição, 45% dos paulistanos não votariam em um nome indicado por Lula, ante 42% em março e 37% em agosto. Já com Bolsonaro, são 61%, 63% e 68%, respectivamente. A rejeição a Lula cresceu 8 pontos percentuais, enquanto a de Bolsonaro diminuiu 7 pontos.

CONHECIMENTO DOS CANDIDATOS APOIADOS Sobre o conhecimento dos paulistanos em relação aos candidatos e seus “padrinhos”, 47% sabem que Boulos é o nome apoiado por Lula, enquanto 29% afirmaram desconhecer quem o presidente apoia.

Com Bolsonaro, apenas 26% disseram que Nunes é seu candidato, e 10% mencionaram Pablo Marçal (PRTB). Uma maioria de 41% não sabe quem é apoiado pelo ex-presidente.

APOIOS DE TARCÍSIO E ALCKMIN A pesquisa mostrou que o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), atrai 18% dos entrevistados, enquanto afasta 45%. Ele é um dos principais aliados de Nunes.

Com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), 14% votariam em um candidato, contra 49% que não votariam. Ele apoia a candidatura da deputada federal Tabata Amaral (PSB).

Influência de Tarcísio:

levaria a escolher candidato com certeza – 17%; talvez faça votar no candidato – 35%; não votaria no candidato de jeito nenhum – 44%; outras respostas – 1%; não sabem – 3%. Influência de Alckmin:

