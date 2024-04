Lula sobre quem mora fora do Plano: 2h no ônibus e R$ 11 de passagem

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticou o transporte público no Distrito Federal, dizendo que quem mora fora do Plano Piloto passa muito tempo dentro dos ônibus e paga um valor elevado de passagem.

A fala ocorreu em agenda no Sol Nascente, onde o chefe do Executivo local fez uma série de apontamentos sobre a região e a capital do país.

“Para conseguir um diploma de técnico de nutrição, a Maria Francilene precisava se deslocar todos os dias para o Plano Piloto. Para quem vai de ônibus, são quase 2 horas na ida, 2 na volta, além de R$ 11 o custo do ônibus. Não é possível”, criticou, citando o exemplo da filha de uma líder comunitária chamada Iraneide.

Lula complementou dizendo que “decidiu”: “A filha da dona Iraneide não vai mais ao Plano Piloto, o Plano Piloto vai vir até aqui trazer a educação que ela precisa para se formar”, disse, sob aplausos.

DF em pauta Ao longo do discurso, Lula ainda citou outras questões pertinentes ao DF. No lado positivo, para ele, está a estruturação do Sol Nascente, considerada a maior favela do Brasil.

“Sol Nascente não tem nada a ver com aquilo que a gente conhece de favela em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará… isso aqui é melhor do que muitos bairros de classe média baixa em São Bernardo do Campo (SP). Eu imaginava que ia chegar aqui e encontrar um lugar com pedaço de madeira, que não tinha rua, não tinha nada. Quando desço aqui, era uma cidade. Isso se deve a organização de vocês e do atendimento do Poder público.”

Quando o assunto foi cultura, Lula citou que o Brasil viveu sem ministério específico para o tema, sob governo de Bolsonaro (PL), e lembrou o caso do Teatro Nacional de Brasília. “Esse país está tão abandonado que a capital do país tem um Teatro Nacional há 10 anos fechado!”, criticou.

Veja como foi o evento:

