Lula sobrevoa região atingida pelas chuvas em SP nesta segunda-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca nesta segunda-feira (20/2) em São Sebastião (SP), município mais afetado pelas fortes chuvas que afligem o estado. O chefe do Executivo federal anunciou que visitará a cidade para “acompanhar os esforços de enfrentamento da tragédia”.

Os fortes temporais que caíram nas últimas 24 horas provocaram, ao menos, 36 mortes, deixaram 228 pessoas desalojadas e 338 desabrigadas. As chuvas causaram alagamentos e deslizamentos de terra que afetam o trânsito em pelo menos três rodovias e atingiram, além de São Sebastião, os municípios de Ubatuba, Ilhabela e Juquehy.

Homens ajudam vítima a sair de casa invadida por enxurrada, em São Sebastião, no litoral paulistaDivulgação/Prefeitura de São Sebastião

Deslizamento de terra bloqueia via no litoral paulistaDivulgação/Bombeiros

Bombeiros usam bote inflável para resgatar pessoas ilhadas em chácaras, no interior de SP Divulgação/Corpo de Bombeiros de SP

Techo da Mogi Bertioga onde o asfalto foi destruído, após rompimento de tubulaçãoPolícia Rodoviária/Divulgação

Bombeiros se preparam para resgates em São Sebastião, no litoral de SPDivulgação/PM

Rua de terra vira lamaçal após forte chuva em UbatubaDivulgação/Prefeitura de Ubatuba

Moradores se mobilizam para salvar crianças após forte temporal, no litoral de SPReprodução/Prefeitura de São Sebastião

Homens seguram bebês após forte chuva castigar São Sebastião, no litoral paulistaDivulgação/Prefeitura de São Sebastião

Prefeitura de São Sebastião (SP) decreta estado de calamidade Divulgação

Prefeitura de São Sebastião/Reprodução Rede social

Bombeiros usam bote inflável para resgatar pessoas ilhadas em chácaras, no interior de SP

Lula chegará a São José dos Campos (SP) por volta das 10h, de onde irá sobrevoar o litoral paulista acompanhado de ministros. Entre eles, Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Por volta das 10h30, está previsto um encontro com lideranças e autoridades locais no Teatro Municipal de São Sebastião, centro da cidade. Em seguida, Lula fará um pronunciamento à imprensa. A expectativa é que o presidente faça anúncios de medidas práticas para socorrer as vítimas da tragédia.

Em edição extra do Diário Oficial nesse domingo (19/2), o Governo de São Paulo decretou estado de calamidade pública em seis cidades do Litoral Norte. A validade do decreto é de 180 dias e autoriza ações emergenciais. Até o momento, a situação vale para os seguintes municípios: Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. O Governo Federal reconheceu, neste domingo, o estado de calamidade em São Sebastião.

Ações práticasSegundo a assessoria do ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, uma equipe da Defesa Civil Nacional verificou os estragos dos temporais ainda nesse domingo (19/2). O Ministério da Defesa foi acionado para acompanhar as ações de desobstrução de vias da região.

O governo de São Paulo informou que aeronaves do Exército serão enviadas para ajudar no resgate de vítimas em locais sem acesso pelas estradas e onde os helicópteros da Polícia Militar não conseguem chegar por causa do mau tempo.