Lula traz de volta para cúpula da Abin ex-diretor afastado após escutas ilegais

O governo Lula trouxe de volta para a direção da Abin um servidor afastado pelo próprio presidente em seu segundo mandato, após envolvimento da agência em escutas ilegais contra políticos e ministros do STF no âmbito da Operação Satiagraha.

Paulo Maurício Fortunato Pinto, que era diretor do Departamento de Contra-Inteligência da Abin até 2008, assumirá agora como secretário de Planejamento e Gestão do órgão. A nomeação foi publicada nesta terça-feira (4/4) no Diário Oficial da União.

Fortunato Pinto era diretor da Abin durante o envolvimento da agência na Operação Satiagraha, tocada pela Polícia Federal. Na ocasião, a Abin foi acusada de participar de escutas ilegais que atingiram figuras como ministro Gilmar Mendes, então presidente do STF.

Além de Fortunato Pinto, foram afastados da Abin em meio ao escândalo das escutas ilegais o então diretor-geral da agência nomeado por Lula, Paulo Lacerda, o vice dele José Milton Campana, e o assessor especial da Presidência Renato Porciúncula.

A cúpula da Abin é composta de três cargos: diretor-geral, diretor-adjunto e secretário de Planejamento e Gestão, cargo que será ocupado por Fortunato Pinto no terceiro mandato de Lula.

À época, a Abin era vinculada à então Casa Militar, que posteriormente passou a se chamar Gabinete de Segurança Institucional (GSI). No terceiro mandato de Lula, no entanto, o presidente decidiu transferir a agência para o guarda-chuva da Casa Civil.