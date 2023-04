Trabalho de educação ambiental com crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Estrela da Manhã (Foto: Reprodução)

Na última sexta-feira (14), a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizou um trabalho de educação ambiental com crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Estrela da Manhã, localizado no bairro Tancredo Neves.

A iniciativa consistiu no plantio de hortaliças executado pelas próprias crianças da unidade escolar, o que auxilia a trabalhar a consciência e o cuidado em relação ao meio ambiente de forma lúdica através do contato com a terra, água, vegetais e sementes.

Trabalho de educação ambiental com crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Estrela da Manhã (Foto: Reprodução)

Ajudar a plantar ou a regar as plantas na horta são atividades físicas que ajudam no desenvolvimento motor infantil, de maneira a otimizar a movimentação e o equilíbrio e deixando as suas ações mais precisas, contribuindo com o melhoramento do desenvolvimento cognitivo e sensório-olfativo – uma vez que as crianças recebem novos conhecimentos sobre a natureza, tocando, visualizando e comendo aquilo que plantam.

Quando o assunto é hortaliças, o envolvimento das crianças no seu cultivo pode ser também um incentivo para que elas apreciem esse tipo de alimento. É muito importante incentivá-las a vivenciarem situações de participantes e responsáveis pelo meio ambiente, experimentando e conhecendo a função da terra e da água na vida das plantas, as texturas e cheiros, contribuindo na formação de preservação do mesmo.

Trabalho de educação ambiental com crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Estrela da Manhã (Foto: Reprodução)

O post Prefeitura realiza trabalho de educação ambiental com crianças do CMEI Estrela da Manhã apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.