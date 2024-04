Lula troca afagos com Paes e rebate crítica de que ‘está fazendo o mesmo’

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 02 de abril de 2024 | 13:50

O presidente Lula (PT) trocou afagos com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), exaltou projetos de seu governo na área da educação e rebateu críticas de que está “fazendo o mesmo” em seu terceiro mandato como presidente da República.

“Tem gente que fala assim: ‘ah, mas o Lula está fazendo o mesmo’. Quisera Deus que eu tenha saúde para fazer o mesmo. Mais escola de qualidade, mais escola de tempo integral, mais Pé de Meia, mais escolas técnicas, mais ciência e tecnologia”, afirmou o presidente nesta terça-feira (2).

Lula enfrenta um momento de queda da aprovação de seu governo e tem sido alvo de críticas por priorizar a retomada de programas de seus dois primeiros mandatos, entre 2003 e 2010.

Há duas semanas, ele cobrou seus ministros que saiam em defesa do governo federal, pediu transversalidade para rebater críticas, mais viagens e maior presença nas redes sociais.

Nesta terça, Lula participou da inauguração do IMPA Tech, primeiro curso de graduação do IMPA (Instituto de Matemática Pura Aplicada), especializado em tecnologia e inovação, no Rio de Janeiro. Falou para um público formado por estudantes e defendeu mais investimentos em educação superior.

“O gol de bicicleta é o mais bonito do futebol. Leônidas da Silva, em 1932, jogando pelo Bonsucesso do Rio de Janeiro, marcou o primeiro gol de bicicleta que se tem notícia. Hoje, estamos marcando um gol de bicicleta no Rio de Janeiro criando a faculdade de matemática”, disse Lula.

O presidente defendeu o investimento em educação como uma ferramenta contra para enfrentar o negacionismo. “O momento que estamos vivendo é um momento delicado na história do Brasil. Eu tenho 78 anos e não conheci nenhum momento de negacionismo, de mentira, de ódio, de fake news como a gente vive hoje. Se a gente não investir na educação, a gente está dando de graça aos negacionistas, ao crime organizado, os nossos jovens.”

Durante o evento, o presidente mostrou sintonia com o aliado Eduardo Paes, que vai disputar a reeleição para a Prefeitura do Rio e deve ter como principal adversário o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No final do ato, ao ser saudado pelos estudantes, chamou Paes para o seu lado, segurou a mão do prefeito e a ergueu.

No palco da solenidade, estiveram dois dos cotados para a vaga de vice na chapa de Paes nas eleições de outubro: o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) é um dos preferidos no entorno do prefeito, e a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial), que se filia ao PT nesta terça em cerimônia que deve ter a presença de Lula.

A disputa acirrada pela vaga de vice-prefeito acontece pela possibilidade de Paes concorrer ao governo estadual nas eleições de 2026, deixando o município sob o comando do vice. O PT tenta emplacar um nome para a chapa, mas desejo do entorno do prefeito é ter um vice do próprio PSD.

Em 2012, o PT apoiou Eduardo Paes, então no PMDB, e emplacou Adilson Pires como vice-prefeito. Na eleição seguinte, em 2016, Pedro Paulo foi o candidato para suceder Paes, mas nem sequer chegou ao segundo turno, em campanha que naufragou por denúncias de violência contra a então esposa.

Lula e Paes trocaram elogios como já haviam feito em fevereiro, quando o presidente esteve no Rio para inaugurar um terminal de integração de transportes. Durante discurso nesta terça, Paes afirmou que até 2025 quase 40 mil pessoas deverão morar na região portuária do Rio.

“Isso o que a gente vê hoje no Porto Maravilha começou lá atrás com a derrubada da Perimetral, e o presidente Lula estava ao nosso lado. Essa é a diferença de ter um presidente que faz e olha pelo Rio de Janeiro”, afirmou Paes.

Financiado pelos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e, o IMPA Tech foi inaugurado na zona portuária, em um galpão batizado pela prefeitura de Porto Maravalley.

O nome é uma derivação do Porto Maravilha, projeto de habitação e revitalização iniciado em 2011, na segunda gestão de Paes. O Porto Maravilha não avançou como o esperado por impasses nos repasses da Caixa Econômica Federal para a prefeitura.

As obras no galpão onde vai funcionar o Porto Maravalley começaram em novembro de 2022, com investimentos iniciais de R$ 30 milhões do caixa da prefeitura. Depois de pronto, uma associação de empresas será responsável por gerir e manter o espaço.

A graduação do IMPA Tech terá custo de R$ 55,9 milhões em quatro anos, e espera atender até 400 estudantes de forma gratuita. O curso terá duração de quatro anos, com duas etapas. Na primeira, os estudantes serão matriculados em um ciclo básico de um ano e meio. Depois, poderão escolher entre quatro ênfases, matemática, ciência da computação, ciência de dados e física.

O processo seletivo para a primeira turma do IMPA Tech destinou 80% das vagas para estudantes com os melhores desempenhos em diferentes olimpíadas do conhecimento, como a Olimpíada Brasileira de Matemática e a Olimpíada Brasileira de Física.

Yuri Eiras e João Pedro Pitombo, Folhapress