Lula usa gravata em homenagem ao cão Joca: “Gol tem que prestar conta”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou uma gravata em homenagem ao golden-retriever Joca, que morreu ao ser embarcado no voo errado da companhia aérea Gol. O acessório usado por Lula traz desenhos de cachorrinhos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o chefe do Executivo prestou solidariedade e cobrou a empresa aérea e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por mais fiscalização.

“O cachorro morreu porque ficou oito horas sem tomar água, preso, dentro do avião”, lamentou Lula. “Eu acho que a Gol tem que prestar contas. Eu acho que a Anac tem que fiscalizar isso, e acho que a gente não pode permitir que isso continue acontecendo no Brasil”, pontuou.

Lula com gravata de cachorrinho em homenagem ao cachorro Joca Reprodução/X

Gravata com detalhes de cachorrinhos Reprodução/X

Golden retriever Joca morreu em voo da Gol Reprodução/Redes Sociais

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, também se manifestou sobre o ocorrido. Ao lado do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ela publicou um vídeo em que se diz muito abalada pelo falecimento do animal. “Ele foi tratado como carga, e não como um ser vivo”, criticou.

O ministro afirmou que conversou com a Anac, e enviou um ofício à Gol pedindo explicações sobre o que ocorreu no voo.

Morte em avião O cachorro Joca, de 5 anos, deveria ter saído do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino ao Aeroporto Municipal de Sinop, em Mato Grosso.

A companhia aérea, no entanto, embarcou o cão em um voo para Fortaleza, na capital cearense. O tutor dele, João Fantazzini, só soube do erro ao chegar a Mato Grosso. Ao ser transportado de volta para São Paulo, o animal morreu.

Após o caso, a companhia anunciou a suspensão do transporte aéreo de animais no porão dos aviões da empresa, a partir desta quarta-feira (24). De acordo com o comunicado, os clientes seguem podendo transportar pets na cabine do avião.