Saiba qual a relação entre José Loreto e atriz que sentou em seu colo

Desde o polêmico término com Débora Nascimento, em 2019, a vida amorosa de José Loreto ativa sempre a curiosidade dos fãs. No modo “solteiro sim, sozinho nunca”, o ator é frequentemente shippado com outras famosas. A possível namorada da vez é a atriz Larissa Bocchino, que será par romântico de Loreto na próxima novelas das seis da Globo, Rancho Fundo.

As especulações de romance surgiram após um vídeo onde Larissa aparece sentada no colo de Loreto em uma comemoração com o elenco, durante os intervalos das gravações da trama — que acontecem em Diamantina, Minas Gerais —, viralizar na web.

José Loreto será o vilão Marcelo Gouveia em Rancho Fundo. Ele terá como parceira de maldades a personagem de Luísa Arraes Instagram/Reprodução

Quinota (Larissa Bocchino) é uma moça que acredita no amor à primeira vista, ela vai se envolver com Marcelo Gouveia (José Loreto) e se decepcionar. Já em Lapão da Beirada, Quinota vai voltar a experimentar o amor com Artur Ariosto (Túlio Starling), o verdadeiro mocinho da história Instagram/Reprodução

Andrea Beltrão e Alexandre Nero serão pais de Quinota, personagem de Larissa Bocchino, em Rancho Fundo Instagram/Reprodução

Na imagem, Larissa rapidamente se levanta do colo de Loreto ao notar que está sendo filmada. Além dos dois, também estavam presentes na festa Alexandre Nero (54), Luisa Arraes (30) e Welder Rodrigues (53). À Caras, a equipe de comunicação de Larissa reforça, contudo, que não existe nenhum envolvimento amoroso entre a atriz e o seu colega de elenco.

Em Rancho Fundo, José Loreto viverá o vilão Marcelo Gouveia, e terá como parceira de maldades Blandina, personagem interpretada por Luísa Arraes. Já Larissa Bocchino dará vida à Quinota, uma sertaneja generosa e ingênua, filhas dos personagens de Andrea Beltrão e Alexandre Nero.