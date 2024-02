Lula vai a São Bernardo para anúncio de R$ 16 bi da Volkswagen

Fabricante aumentará em R$ 9 bilhões os investimentos no Brasil até 2028; no momento, o país já tem R$ 7 bilhões investidos

PODER360 2.fev.2024 (sexta-feira) – 13h16

atualizado: 2.fev.2024 (sexta-feira) – 13h39

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai nesta 6ª feira (2.fev.2024) ao evento de anúncio do Novo Ciclo de Investimentos da Volkswagen do Brasil, na sede da fábrica em São Bernardo dos Campos (SP). A fabricante anunciou na 5ª feira (1º.fev) que vai aumentar seus investimentos no país em R$ 9 bilhões até 2028, totalizando R$ 16 bilhões com o valor já incluso do ciclo atual, de R$ 7 bilhões. A empresa também informou que vai lançar 16 veículos em 4 anos, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e “total flex”.