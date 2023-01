Lula vai receber indicado para Petrobras após conselho votar nome de Prates

De volta da primeira agenda internacional após ser eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai receber, na tarde desta quinta-feira (26/1), o senador Jean Paul Prates (PT-RN), indicado para presidir a Petrobras. O encontro, que será às 16h, no Palácio do Planalto, deve ocorrer após a votação do nome de Prates pelo Conselho de Administração da estatal.

A indicação recebeu aval do Comitê de Pessoas na semana passada. O processo está sendo acelerado em relação ao que era esperado inicialmente. Na reunião desta semana, inicialmente, o Conselho de Administração deve confirmar o nome de Prates para assumir uma cadeira no colegiado. Em seguida, em tese, ele já pode ser confirmado como o novo presidente da Petrobras e deverá começar a anunciar os nomes que vão ocupar a diretoria do órgão.

O senador petista terá de esperar apenas a confirmação de sua indicação ao cargo pela Assembleia-Geral Ordinária, já convocada para abril, na qual será efetivado. Nesse caso, não haveria necessidade de convocação de uma Assembleia-Geral Extraordinária.

No início de janeiro, o então presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), renunciou ao cargo. O Conselho de Administração da empresa definiu o nome de João Henrique Rittershaussen como presidente da empresa, de forma interina, até que Prates assuma o cargo.