Com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, atleta teixeirense busca pontuação para Olimpíadas de 2024

A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas oferece, constantemente, apoio aos esportistas teixeirenses que almejam se profissionalizar e conquistar medalhas em suas respectivas modalidades. Dentre eles está o atleta de Mountain Bike (MTB) Felipe Goroni, conhecido como Xaropinho.

Recentemente, Xaropinho conquistou o segundo lugar na categoria Júnior do Circuito de XCO Nicolas Machado na cidade de Patrocínio (MG). As vitórias de Xaropinho até aqui tem o propósito de aumentar sua pontuação no ranking para ser convocado aos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, que irão ocorrer em Paris. Por isso, no próximo final de semana, o atleta irá participar do XCO Fazenda Martinelli (para concorrer pelo Ranking Baiano). Já nos dias 24, 25 e 26, Xaropinho irá buscar colocação no ranking CBC nas modalidades XCC e XCO no Internacional Chaoyang Estrada Real 2023, em Itabirito (MG).

Em abril, o esportista vai participar do Campeonato Brasileiro de Juniores de Ciclismo de Estrada, em Curitiba (PR); e do Panamericano de Mountain Bike em Congonhas (MG). A mãe, Sangela, se mostra orgulhosa: “é muito bom ver o crescimento do Felipe enquanto esportista e enquanto ser humano. O esporte tem ajudado a formá-lo enquanto cidadão de bem em questões como disciplina e organização da vida. Ver meu filho evoluir e conquistar seus sonhos é muito prazeroso. Nossa família é uma equipe que sempre dá suporte, e a Secretaria de Esporte e Lazer vem nos ajudando financeiramente nessas conquistas”.

