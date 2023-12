Lula volta a falar de “varanda do pum” em casas populares

O presidente citou que é preciso ter um lugar para que as pessoas “soltem pum” sem atrapalhar a mulher ou as crianças

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar neste sábado (16.dez.2023) da “varanda do pum” em casas populares, durante o lançamento do empreendimento “Copa do Povo”, do Minha Casa, Minha Vida, em Itaquera, zona leste de São Paulo. O presidente citou que é preciso ter um lugar para que as pessoas “soltem pum” sem atrapalhar a mulher ou as crianças.

“O ser humano, às vezes, está com a barriga ruim, está com o intestino ruim e ele solta um pum fedido dentro da casa. Aí, é obrigado as crianças todas as ficarem cheirando”, acrescentou. “Vamos fazer uma varanda para respeitar as pessoas”, afirmou.“E, graças a Deus, aqui vai ter varanda para todo mundo”, completou.

Segundo o presidente, foi preciso brigar para que os prédios, de 12 andares, tivessem elevadores. “Puta merda, sempre diziam não, pobre não pode ter elevador porque pobre não pode pagar. Porra, pobre não pode nada?”, declarou.

Em julho, Lula também brincou sobre a necessidade de se ter uma varanda nas casas de programas habitacionais. Segundo ele, em dias em que o morador não está bem do intestino, ele poderá fazer a “varanda do pum”.

Para o presidente, essa é uma questão de respeito: “É o mínimo! Por que os pobres têm que viver mal? Em que vai encarecer a casa uma varanda de 1 metro quadrado? ”