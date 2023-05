Lulu Santos realiza show com ingressos esgotados na House of Blues, em Orlando na Flórida

O cantor e compositor Lulu Santos está em turnê com o show “Barítono”, onde o astro canta músicas inéditas e também relembra os hits inesquecíveis como “O Último Romântico”, “Tudo Azul”, “Toda Forma de Amor”, e claro o inesquecível “De Repente Califórnia” – quem não se lembra de um dos maiores sucessos do pop nacional?

Annie Marie Bittencourt, CEO da empresa Aloha of America em parceria com a Brazilian Nites e a Rádio Flórida Brazil tiveram a honra de receber o cantor em Orlando neste último sábado, dia 13 de Maio, na House of Blues, considerada uma das maiores casas de show temática de rock e blues, situado na Disney, em Orlando na Flórida.

Considerado um dos artistas mais populares da música brasileira, Lulu Santos se apresentou pela última vez nos Estados Unidos em 2019, e esta nova turnê praticamente paralisou a cidade, com todos os ingressos esgotados, onde está sendo sucesso de bilheteria em todas as apresentações na Terra do Tio Sam.

Durante o show realizado neste sábado em Orlando, não foi diferente, a casa estava lotada de brasileiros e fãs de todos os lugares do mundo que fizeram questão de prestigiar de perto Lulu, onde entoaram juntos boa parte das músicas do espetáculo, levando o artista a se emocionar com a energia do público presente.

Na platéia um fã mais que especial estava acompanhando tudo de pertinho, o marido Clebson Teixeira.

Annie Marie está preparando uma grande temporada de shows e eventos brasileiros na cidade de Orlando, entre eles podemos destacar que no próximo dia 10 de Junho, no Hard Rock, será a vez do artista Zeca Pagodinho, e no mês de julho a cidade vai ferver com o primeiro festival teen o Dverse, para o público de 13 até 18 anos, com várias atrações e presença VIPs, logo em seguida no mês de setembro será a vez do show da dupla Anavitória.

A agenda está disputada e vem mais novidades por aí, onde Aloha of America está sempre envolvida no cenário artístico de Orlando.

Crédito das Fotos: Anastácia Nascimento / @renatocipriano – Divulgação