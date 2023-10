Lutador de artes marciais é preso suspeito de agredir e extorquir idoso no RJ

Um lutador de artes marciais foi preso em flagrante neste terça-feira, 3, por agredir e extorquir um idoso de 62 anos no Leblon, no Rio de Janeiro. Segundo as investigações do 14º DP, o homem é acusado de exigir o pagamento de R$ 500 mil por parte da vítima, que é empresário. Segundo a corporação, ambos mantiveram um relacionamento amoroso e chegaram a morar juntos. Após o fim da relação, o suspeito esteve no imóvel e, de forma, agressiva, disse que só iria embora após o pagamento de R$ 500 mil, segundo informou a Polícia Civil. A vítima procurou a polícia e relatou os fatos. Ainda segundo a corporação, os policiais verificaram que a vítima tinha várias lesões pelo corpo. Ele informou aos policiais que vinha sofrendo agressões físicas e verbais, que se intensificaram nos últimos 15 dias. Segundo a polícia, testemunhas foram ouvidas e contaram que as agressões eram constantes. Policiais realizaram as buscas e prenderam o autor. O homem foi encaminhado para audiência de custódia. A identidade do investigado não foi revelada.

Leia também

Ministério da Justiça adia envio da Força Nacional à Maré, e Cappelli vai ao RJ conversar com Ministério Público



Sindicato de controladores de tráfego aéreo entram em greve na segunda-feira