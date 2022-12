Tarcísio de Freitas define Fábio Prieto para comandar a Secretaria de Justiça

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), definiu o desembargador aposentado Fábio Prieto como o novo secretário da Justiça. Atualmente, ele é um dos conselheiros da Comissão de Ética Pública, vinculada administrativamente à Secretaria-Geral da Presidência da República. Prieto é especialista em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Ele foi conselheiro do Conselho da Justiça Federal entre 2014 e 2016 e juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), em 2017. Até o momento, Tarcísio de Freitas confirmou 13 nomes para o secretariado do governo estadual. Os outros nomes devem ser anunciados nesta quarta-feira, 21.

Com informações do Estadão Conteúdo.