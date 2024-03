Macron, presidente da França, chega ao Brasil na próxima semana

Corbis/Getty Images

1 de 1 Imagem colorida de Lula e Macron – Metrópoles – Foto: Corbis/Getty ImagesO presidente da França, Emmanuel Macron, pousará no Brasil na próxima terça-feira (26/3). Macron chegará ao país por Belém (PA) e será acompanhado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em três cidades brasileiras.

A primeira agenda, em Belém, é relativa ao local ser a sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP), em 2025.

A França apoiou o pleito do Brasil para sediar o evento em uma área amazônica, proposta do próprio Lula.

Em seguida, na quarta-feira (27/3), Macron e o presidente brasileiro seguirão para Itaguaí (RJ), município com importante complexo naval e onde são construídos submarinos de origem francesa.

Na quinta-feira (28/3), emenda do feriado de Páscoa, Lula receberá o presidente francês para uma cerimônia no Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em Brasília.

Há ainda a expectativa de uma visita de Macron a São Paulo, mas essa seria sem a companhia do petista.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?