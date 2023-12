OpenAI, criadora do ChatGPT, deve receber investimento de US$ 100 bi

A OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, pretende levantar uma nova rodada de investimento nas próximas semanas, que pode chegar a US$ 100 bilhões.

Segundo informações da Bloomberg, caso o aporte se confirme, a OpenAI se tornaria a segunda startup mais valiosa dos Estados Unidos, sendo superada apenas pela SpaceX, do bilionário Elon Musk (dono do X, antigo Twitter, e da Tesla). Os dados são da CB Insights.

A Bloomberg informa que potenciais investidores vêm participando de “discussões preliminares” com a criadora do ChatGPT. Neste momento, estariam sendo definidos detalhes como os termos da captação, valores e quando a rodada aconteceria.

Oficialmente, a OpenAI ainda não se manifestou sobre o assunto.

A empresa deve concluir uma oferta pública no início de janeiro, que permitiria que seus funcionários vendessem ações por até US$ 86 bilhões. A operação está sendo conduzida pela Thrive Capital.

A valorização meteórica da OpenAI se deve aos avanços em torno da inteligência artificial. Após o lançamento do ChatGPT, a empresa se transformou na startup mais importante do Vale do Silício e arrecadou US$ 13 bilhões junto à Microsoft, que auxiliou a companhia na criação do chatbot.

Altman, o CEO do ano Aos 38 anos, o diretor-presidente da OpenAI, Sam Altman, foi eleito o CEO do ano pela revista Time, dos Estados Unidos.

A escolha de Altman aconteceu depois de uma crise na OpenAI que culminou na saída do executivo do comando da companhia. Em novembro, o CEO foi destituído do cargo pelo Conselho de Administração, mas retornou ao posto dias depois, diante da forte mobilização de funcionários.

Os membros do conselho que haviam afastado Altman acabaram deixando a OpenAI.

Atualização do ChatGPT Como noticiado pelo Metrópoles em novembro, o ChatGPT passou a contar com novas atualizações e hoje opera com dados e informações até abril de 2023.

O novo modelo foi batizado de GPT-4 Turbo. Além da atualização até abril deste ano, o ChatGPT agora é capaz de compreender textos mais longos.

A ferramenta tem capacidade de interpretar informações de cerca de 128 mil fragmentos de palavra, o que corresponde a um livro de 300 páginas.

A nova versão do chatbot da OpenAI também consegue interpretar quais funções adicionais deve usar sem precisar de comandos prévios. Até então, para fazer buscas na internet, era necessário selecionar uma opção em um menu no topo da página. Com as atualizações, o chatbot identifica a necessidade de fazer a busca já a partir das instruções por texto.

Uma outra novidade anunciada pela OpenAI é a possibilidade de utilização de plataformas especailizadas – as “GPTs” – dentro do próprio ChatGPT. Na prática, isso permitirá treinar a ferramenta para que ela tenha menor probabilidade de erro ao responder perguntas.

De acordo com a OpenAI, mais de 2 milhões de desenvolvedores de software já estão usando o GPT-4 e outros serviços para criar seus próprios aplicativos, desde tutoriais automatizados até ferramentas de busca.

O ChatGPT atingiu a marca de 100 milhões de usuários por semana, em média.

