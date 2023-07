Mãe de brasileiro morto nos EUA relata drama para trazer corpo do filho para o Brasil

Quase um mês após o brasileiro Matheus Gaidos ter sido assassinado a tiros por brincar com o cachorro de um homem, em Oakland, nos Estados Unidos, o corpo do jovem ainda não foi liberado para translado até São Paulo, onde mora a família. Isabel Martines, mãe de Matheus, diz que está vivendo dois lutos, se referindo à demora pela chegada do corpo do filho. Assim que soube da morte do filho, Isabel foi para os Estados Unidos, mas não pôde ver o corpo de Matheus. Filho único, Matheus deixou o Brasil por vários motivos, incluindo a violência, segundo a mãe. “Ele saiu do Brasil por medo de violência. […] Ele foi para lá e aconteceu essa fatalidade. A vida perdeu o sentido, o valor. As pessoas não estão mais preocupadas em manter a vida do ser humano. O que fizeram com o meu filho foi uma crueldade, não tem o que falar. Agora eu estou sofrendo a segunda crueldade de não conseguir fazer o translado”, diz Isabel.

Imagens de segurança registraram o momento em que Gaidos elogia os cachorros de um homem, que não gosta e agride Matheus. Em seguida, ele saca uma arma e atira no brasileiro. O criminoso foi preso com ajuda de agentes federais em Chicago, mais de 3 mil quilômetros distante do local do crime. Matheus era entregador de flores nos Estados Unidos. O ministério das Relações Exteriores informou que tem prestado assistência à família de Matheus.

