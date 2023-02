Mãe é detida suspeita de cometer maus-tratos contra bebê de 1 ano

Com 22 anos, mãe foi detida nesta quarta-feira (14/2), data na qual filho completa 1 ano. Pai e avó teriam notado lesões no corpo do bebê 15/02/2023 0:05, atualizado 15/02/2023 0:05

(Amanda Dias/BHAZ)

Uma mulher de 22 anos foi detida, nesta terça-feira (14/2), suspeita de cometer maus-tratos contra o filho, um bebê que completou 1 ano na terça. Policiais militares foram acionados ao endereço da ocorrência no bairro Carlos Prates, região Noroeste de BH, e a mãe da criança encaminhada para a Delegacia de Mulheres da capital.

De acordo com a Polícia Militar, o pai e a avó da criança notaram que o garoto chegou em casa com lesões pelo corpo depois de passar o dia com a mãe.

Continue lendo no BHAZ, parceiro do Metrópoles.

Mais lidas