Mãe e tios são presos no RS suspeitos de forjar sequestro de criança de 2 anos

Três pessoas foram presas em flagrante no último domingo, 24, suspeitas de forjar um sequestro de uma criança de dois anos em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. De acordo com informações da Polícia Civil, a mãe da criança informou que teve seu filho arrebatado por homens em uma carro branco no bairro Campo Bom, zona sul da capital gaúcha, por volta das 23h do dia 22 de setembro. Segundo a corporação, a suspeita teria acionado o número 190 da Brigada Militar, deslocando para o Palácio da Polícia para registro da ocorrência de sequestro. Ela tentou culpar seu ex-cunhado, que foi companheiro de sua irmã, pelo sequestro. Durante as investigações, os autores tentaram enganar os agentes inventando histórias, com narrativas confusas sobre o paradeiro da criança. A mãe acabou confessando que a história era falsa. Posteriormente, sua irmã e o tio do menino também confessaram. Os suspeitos indicaram onde a criança estava escondida, no interior do bairro Restinga, aos cuidados de conhecidos. Os presos devem responder pelos crimes de denunciação caluniosa, associação criminosa e por submeter criança a vexame ou a constrangimento. A Polícia Civil não divulgou os nomes dos investigados.

