Maio Amarelo volta a acontecer nas ruas do país em 2023

O movimento Maio Amarelo completa 10 anos e traz como tema central em 2023 “No trânsito, escolha a vida”. Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), diz que “o Maio Amarelo volta a tomar as ruas do país ainda com mais força; são muitas mobilizações programadas e várias já acontecendo e, dessa forma, atinge seu grande objetivo que é chamar a atenção da sociedade para o tema urgente que é salvar vidas no trânsito”.

Segundo o Status Report on Road Safety, relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é o terceiro país com mais mortes no trânsito em todo o mundo, resultando 1,3 milhão de vítimas por ano. O compromisso assumido pelo país é o de reduzir pela metade o número de mortes até 2028. Para tal, é necessário articular alianças e compromissos multilaterais, com engajamento de organizações privadas, governamentais e sociedade civil. Uma das entidades comprometidas com essa proposta é a Vital Strategies, que por meio da iniciativa da Fundação Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito, atua em várias cidades do país, como São Paulo, onde auxilia no desenvolvimento de um plano de segurança viária que norteará as ações da cidade até 2028, e Fortaleza, que alcançou uma redução de 47% nas mortes no trânsito entre 2014 e 2019.

Para Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons, “pensar o trânsito é pensar e oportunizar ações e medidas que permitam, de forma segura, a movimentação diária dos milhões de brasileiros que utilizam as vias, seja na condição de pedestre, motociclista, ciclista, passageiro, na condução de veículos particulares ou na condução profissional, afinal, toda vida importa”, diz.

Em 2004 a OMS divulgou um estudo que avaliou 178 países, apontando que aproximadamente 1,2 milhão de pessoas morreram e entre 20 e 50 milhões ficaram feridas em sinistros naquele ano. Na época, o trânsito ocupava a 11ª posição entre as principais causas de mortes em todo o mundo. Dessa forma projetou-se que se não houvesse qualquer intervenção organizada e com esforços conjuntos, no ano de 2020 chegaríamos à marca de 1,9 milhão de mortes anuais no trânsito. Diante desse mapeamento, a OMS e a ONU passaram a fomentar ações a fim de promover a segurança no trânsito em escala mundial, com base em cinco pilares: Gestão de Segurança no Trânsito; Infraestrutura Viária; Segurança Veicular; Segurança dos Usuários e Conscientização; e Resposta ao Acidente. Desde então, ações como as realizadas pelo Maio Amarelo têm grande impacto no Brasil e são extremamente importantes para a conscientização sobre um trânsito seguro.



“O objetivo maior das ações do Maio Amarelo é salvar vidas e reduzir a quantidade de feridos no trânsito brasileiro. Para isso, infraestrutura viária deve ser projetada para permitir o acesso equitativo e acomodar as necessidades de mobilidade de todos os usuários da via, garantindo a prioridade aos mais vulneráveis, conforme estabelecido pela Política Nacional de Mobilidade Urbana e pelo Código de Trânsito Brasileiro, e aos usuários de transporte público”, completa Campos.