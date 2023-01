Maior festa popular religiosa de Salvador, Lavagem do Bonfim volta após dois anos

A maior festa popular religiosa de Salvador, capital da Bahia, a Lavagem da Escadaria da Igreja do Bonfim, foi retomada nesta quinta-feira, 12, após dois anos sem ocorrer em função da pandemia da Covid-19. O cortejo, comandado por mais de 300s baianas tipicamente vestidas, saiu da igreja da Conceição da Praia por volta das 9 horas da manhã em direção à Colina Sagrada. São oito quilômetros de procissão, que é animada pelos afoxés, batucadas e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e o seu vice Geraldo Júnior (MDB), estiveram presentes na celebração. “É muito importante. Dois anos parado. É uma festa de muita força que todo baiano gosta. Os afoxés estão aqui para trazer muita paz, muita força, saúde para todos nós soteropolitanos”, comenta um dos afoxés. Uma senhora idosa que participou da festa também falou com a Jovem Pan sobre o evento: “É benção, misericórdia e graças alcançadas”. A partir desta sexta-feira, 13, a igreja do Bonfim reabre para programação católica, que prossegue até o domingo, 15. Para muitos baianos, o ano só começa realmente após a Lavagem da Escadaria.

*Com informações do repórter André Muzzell